Da giovedì prossimo torneranno i cantieri anche a Torrette, con i lavori di bonifica del sottofondo stradale e di asfaltatura in via Conca, nelle due corsie a scendere (quelle a salire sono state riasfaltate un mese fa) tra gli incroci con via Esino e via Flaminia. Per consentire i lavori, che si svolgeranno in orario 20-8, ci saranno limitazioni al traffico: in via Conca, fra via Esino e via Flaminia, scendendo verso via Flaminia, si procederà solo a corsie alterne, in base all'avanzamento dei lavori, garantendo il transito in almeno una...