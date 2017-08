Auto impazzita rischia di volare dal viadotto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PAURAANCONA Rischia di volare dal viadotto di via Marconi. Paura ieri verso le 13 per un 55enne che si è schiantato contro il parapetto e per la violenza dell'urto grossi pezzi di cemento hanno raggiunto e danneggiato il palazzo delle Ferrovie. Ma c'è un giallo sullo schianto da brividi accaduto agli Archi alle 13. L'uomo alla guida di una Kia Rio nuova di zecca, un portinaio dell'ospedale di Torrette, dà la colpa a una misteriosa auto pirata che, venendo dalla rotatoria in direzione porto, gli avrebbe tagliato la strada facendo...