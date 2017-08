Anche l'Inrca in difficoltà per la carenza di posti letto Il Comune ha invece esaurito i climatizzatori per gli anziani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOANCONA L'ennesima giornata campale del pronto soccorso di Torrette è fotografata dai tempi di attesa: ieri nei momenti di punta hanno superato abbondantemente le 5 ore per i pazienti catalogati con codici verdi, stessa situazione per i codici bianchi. In pratica, chi è arrivato al punto di primo intervento dell'ospedale regionale attorno alle 13 con patologie più lievi è rientrato a casa nel tardo pomeriggio, se non in serata. Ranghi ridottiLa colpa è del caldo e dell'eccessivo ricorso al pronto soccorso anche per disturbi leggeri....