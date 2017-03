Affidato anche un incarico per valutare la sostituzione del molo e la rifioritura delle scogliere tra le Terrazze e le Pesche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'AMBIENTEANCONA Studi sulla falesia, manutenzioni delle scogliere e progettazione del molo per mettere a punto la baia in vista del 2020. Quando Portonovo potrebbe varare la mini rivoluzione legata al piano particolareggiato. Mentre la prossima stagione vedrà già alcuni cambiamenti nella baia: l'addio alla sosta auto in piazzetta, le corse più frequenti dei bus navetta e il rincaro delle tariffe dei posteggi Lago Grande e Torre. Con la tariffa massima di 11 euro per la giornata intera a luglio e agosto.Gli studiPortonovo si prepara alla...