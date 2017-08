A fine giugno il bilancio chiude con una perdita di 1,5 milioni Anche Marinelli ha pignorato la sua ex creatura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOANCONA In soldoni, l'Ancona valeva la metà di quanto costava. I risultati si sono visti sul campo (retrocessione senza appello) e fuori, con la mancata iscrizione in serie D e un buco di bilancio spaventoso. La perdita a maggio sfiora il milione e 300mila euro, ma nel bilancio al 30 giugno 2017 toccherà 1,5 milioni. Il passivoLa situazione debitoria è tragica: le passività superano i 2,2 milioni a fronte di voci attive che si attestano sul milione, un capitale sociale di 200mila euro sottoscritto per appena 53mila e crediti...