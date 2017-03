Appalti per la ricostruzione post sisma a L'Aquila: arresti anche nelle Marche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Abusi negli appalti per la ricostruzione post sisma dell’Aquila: arresti anche nelle Marche.Dalle prime ore del mattino i Carabinieri del Reparto Operativo dell'Aquila, stanno eseguendo in Abruzzo, Marche e Campania, una serie di misure giudiziarie legate agli appalti per la ricostruzione post terremoto dell'Aquila. In particolare, si tratta di quattro ordinanze di custodia cautelari con il regime degli arresti domiciliari e cinque divieti temporanei di esercitare attività professionali o imprenditoriali. I carabinieri stanno effettuando anche perquisizioni. L'operazione giunge a conclusione di una approfondita e prolungata attività di indagine coordinata dalla procura della repubblica de L'Aquila.