Elezioni amministrative in 19 comuni delle Marche Si voterà l'11 giugno

ANCONA - Decisa la data per le elezioni amministrative 2017: si voterà domenica 11 giugno. Lo ha stabilito il ministro dell'Interno, Marco Minniti, con proprio decreto. Le consultazioni riguardano l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali nelle regioni a statuto ordinario.L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci avrà luogo domenica 25 giugno. Si vota in 1021 Comuni. In particolare, i Comuni interessati alla consultazione sono 1021, di cui 796 nelle Regioni a statuto ordinario e 225 nelle Regioni a statuto speciale, dove lo svolgimento delle elezioni è fissato autonomamente, anche in data diversa da quella prevista per le regioni a statuto ordinario. Nel dettaglio, 153 sono i Comuni superiori ai 15.000 abitanti, di cui 25 Comuni capoluogo.Diciannove comuni interessati nelle Marche, in sette si potrebbe approdare al ballottagio. Ecco tutti i comuni interessatiAncona: Fabriano, Corinaldo, Jesi, Offagna, Rosora.Pesaro: Colli al Metauro, Frontino, Tavoleto, Terre Roveresche.Ascoli: Acquaviva Picena, Ripatransone.Fermo: Pedaso, Porto San Giorgio, Sant'Elpidio a Mare.Macerata: Civitanova Marche, Corridonia, Penna San Giovanni, Tolentino, Valfornace.