Marche, l'autostrada è una bolgia: rallentamenti e disagi in direzione sud

ANCONA - Previsioni rispettate. Doveva essere giornata da bollino nero per la circolazione e sulle strade marchigiane il volume è elevatissimo. Già dall'alba tanti i rallentamenti e anche qualche fila con il tratto dell'A14 da Ancona sud a Grottammare il più congestionato. Traffico elevato anche in direzione nord ma è nell'altra direzione che si stanno verificando le situazioni più complicate rese ancora più difficili dal gran caldo che avvolge le Marche anche oggi. E proprio per questo la Protezione Civile all'altezza di Porto Sant'Elpidio sta distribuendo bottigliette d'acqua.Qualche viaggiatore nella speranza di trovare una circolazione più veloce è anche uscito dall'autostrada ma sulla statale e sulle altre arterie la situazione era ancora più caotica ed ha fatto quindi ritorno sull'A14.