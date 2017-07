Spaventoso incendio Capannone pieno di paglia quasi distrutto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN SEVERINO - Uno spaventoso incendio sta impegnando da questa mattina numerose squadre dei vigili del fuoco di Macerata.Dalle prime ore del mattino diverse squadre dei vigili del fuoco del Comando di Macerata stanno intervenendo nel comune di San Severino Marche in frazione Rocchetta per l’incendio di parte di un capannone industriale adibito ad deposito di fieno. Per domare le fiamme sono sopraggiunti 7 automezzi di soccorso dei vigili del fuoco, tra cui un’autobotte chilolitrica proveniente dal Comando di Ancona e 25 vigili del fuoco. Il personale intervenuto è tuttora impegnato nell'opera di spegnimento degli oltre 18.000 quintali di paglia occupanti un'area di circa 3.600 mq, all’interno di una struttura in cemento armato molto estesa. Praticamente distrutti anche alcuni mezzi che erano parcheggiati all'interno della struttura, mentre è stato sicuramente danneggiato l'impianto fotovoltaico installato sul tetto. Per fortuna non risultano persone coinvolte.