Violentissimo scontro tra auto e moto Centauro di 32 anni vola a terra e muore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN SEVERINO – Ancora sangue sulle strade: un morto in un violento scontro avvenuto a Taccoli, frazione di San Severino. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, si sono violentemente scontrati un’auto ed una moto. Le condizioni del centauro, Andrea Falistocco, 32 anni settempedano, sono apparse subito gravi, tanto che era stata allertata l’eliambulanza, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.