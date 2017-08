Rovinoso incendio causato dai lavori di saldatura Denunciato un operaio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN SEVERINO – Incendio colposo: denunciato un operaio per il rogo del 31 luglio scorso in un capannone adibito a deposito di paglia e fieno.Il rogo all’azienda a Rocchetta di San Severino Marche ha provocato danni per circa 650mila euro e le indagini dei carabinieri hanno appurato che la scintilla sarebbe partita da una saldatrice. Quella che un operaio stava usando nella struttura e che avrebbe causato, senza alcuna volontà dell’uomo, il rovinoso incendio