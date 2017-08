Andrea, 32 anni, esce dal lavoro, si schianta con la moto e muore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN SEVERINO MARCHE - Uno schianto in moto contro un’auto. Così ieri è morto Andrea Falistocco, settempedano di 32 anni che lavorava come cameriere al ristorante “L’oasi del gusto” in via Ferranti, nella frazione di Taccoli di San Severino. Il giovane settempedano era appena uscito dal lavoro ed in moto si stava recando a casa, nella frazione di Parolito. Falistocco stava percorrendo la provinciale 361, nella zona di Taccoli, con direzione Tolentino, quando improvvisamente, per cause in corso di accertamento, si è schiantato contro una Fiat Panda. Al volante dell’auto c’era una ragazza che è rimasta illesa.Sul posto sono arrivati anche i genitori di Andrea: la donna, colta da malore, è stata poi trasportata all’ospedale di San Severino insieme al marito. La città è sotto choc per la perdita di Andrea che aveva perso, anni fa, sempre in incidenti stradali, i cugini Matteo e Walter.