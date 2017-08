Incidente da brividi Un camion finisce su un campo e si ribalta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI - Sono al vaglio della polizia locale le cause di un incidente avvenuto ieri mattina intorno alle 7. Èfinito fuori strada un grosso mezzo dell’azienda Fileni utilizzato per il trasporto di carni lavorate. L’autoarticolato è finito in un terreno, adagiandosi su un fianco, nella zona Le Grazie ed esattamente nel tratto della bretella che collega la provinciale per Montefano alla statale 77. Il camion (rimasto danneggiato) ha concluso la sua corsa a poca distanza da una casa colonica e il conducente, fortunatamente, non ha riportato gravi ferite.Sul posto sono scattati immediatamente i soccorsi con un’ambulanza del 118 partita dall’ospedale Santa Lucia e gli agenti della polizia locale. Il conducente del camion lamentava dei dolori al collo e alla testa e, inizialmente, non si è voluto neanche recare al Punto di primo intervento. I sanitari così sono rientrati al nosocomio dove, però, circa un’ora dopo, sono stati nuovamente chiamati per intervenire sul posto visto che il camionista si trovava in uno stato confusionale e lamentava mal di testa. È stato così accompagnato da un’ambulanza della Croce Azzurra all’ospedale di Civitanova per i necessari accertamenti.