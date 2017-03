Cade mentre pota il pino Uomo di 38 anni portato a Torrette con l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA PICENA - Era salito su un pino nel giardino della sua abitazione per fare la potatura e mentre stava tagliando alcuni rami è caduto a terra. Momenti di grande paura e apprensione, immediati i soccorsi. E' intervenuta anche l'eliambulanza che ha trasportato l'uomo di 38 anni all'ospedale di Torrette, per fortuna le sue condizioni non sono gravi.