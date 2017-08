Overdose in auto Alcuni passanti lo vedono: salvato in extremis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Un uomo in overdose al parcheggio dell’entrata principale di Porto Recanati salvato in extremis grazie alla chiamata di alcuni passanti. È accaduto ieri verso le 20. A dare l’allarme alcune persone che hanno notato l’uomo accasciato in auto da diverse ore. Hanno provato a chiamarlo senza alcuna risposta. Sul posto sono intervenute due ambulanze, la Croce Azzurra e il 118 che hanno provveduto a rianimarlo, i carabinieri e la polizia stradale per la viabilità. Il parcheggio è stato chiuso durante le operazioni di soccorso. È il terzo caso di overdose in meno di una settimana. Giorni fa è stato trovato esanime un fabrianese di 42 anni nei bagni pubblici dietro il Castello Svevo. Il giorno dopo un giovane è stato soccorso in centro dopo essersi iniettato una dose di eroina.