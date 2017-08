Coppia di anziani derubata I malviventi ripuliscono la cassaforte piena di gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Furto con scasso in via del Sole, nella zona nord di Porto Recanati. Il colpo è stato messo a segno ieri mattina intorno alle 11 quando i proprietari, una nota coppia di anziani portorecanatesi, si trovavano fuori casa. I malviventi hanno prelevato dall’armadio della camera da letto la cassaforte con all’interno numerosi oggetti d’oro. I ladri, sicuramente professionisti stando alle modalità con cui hanno agito, hanno aspettato che la coppia uscisse dall’appartamento per poi agire indisturbati. Bottino 3mila euro. Indagano i carabinieri della locale stazione.