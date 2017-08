Alla festa per il nuovo nato spunta l'hashish: dieci persone denunciate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Si erano riuniti in un appartamento per festeggiare la nascita di un bambino. Ma avevano portato con loro 47 grammi di hashish, già divisi in panetti. Sono finiti nei guai dieci uomini afgani, che sono stati denunciati dai carabinieri. È quanto accaduto nella serata dell'altro ieri, in un appartamento dell'Hotel House. I carabinieri della locale stazione, insospettiti da tutto quel via via di persone che entravano ed uscivano dalla casa, hanno deciso di fare un blitz nell'appartamento in questione.