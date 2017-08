Due nomadi le rubano la pensione: fermata una ladra minorenne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Furto in pieno centro della città, via Biagetti. A rubare nell'appartamento di una anziana portorecanatese ieri pomeriggio due donne nomadi. Una delle due è minorenne. La ragazza è stata raggiunta dal figlio della vittima e bloccata dai carabinieri lungo il corso principale, nei pressi della stazione . E' accaduto durante lo svolgimento del mercato dell'antiquariato.Sono le 17 quando l'anziana sente suonare il campanello di casa e apre. «Signora ci scusi abbiamo necessità di andare in bagno. Ci faccia la cortesia, ci sentiamo male» avrebbero detto le giovani. La donna si fa convincere e apre. Mentre una delle due intrattiene l'anziana l'altra, con la scusa del bagno, va in camera da letto e ruba. Poi vanno via di corsa. La donna, insospettita di così tanta rapidità nell'uscire, va subito nella camera dove fa i conti con la sorpresa. Dal cassetto del comò mancano i soldi della pensione. Impaurita chiama al telefono uno dei figli che nel frattempo è sul corso in bicicletta. Descrive le ragazze in maniera minuziosa mentre le due, casualmente, si incrociano col giovane. Lui le seguem mentre chiama i carabinieri. Poco prima della stazione ferroviaria i carabinieri le bloccano. Una riesce a divincolarsi, l'altra viene fermata . «Tanto non potete farmi nulla, sono minorenne» avrebbe anche detto la giovane a mò di sfida ai militari dell'Arma.