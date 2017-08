Blitz contro il commercio abusivo: sequestri e multe da 5mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Lungomare preso d'assalto dai venditori abusivi negli ultimi giorni, arriva la risposta da parte dei carabinieri. Gli uomini della stazione di Porto Recanati e della Compagnia di Civitanova hanno battuto tutto il litorale di competenza. E proprio a Porto Recanati i militari hanno portato a termine un'operazione con controlli ad una quarantina di persone, multe e sequestri. Nessuna denuncia, invece, per vendita di merce contraffatta. Né i venditori abusivi, tutti extracomunitari, sono risultati essere clandestini.Complessivamente nel blitz nei luoghi di passeggio della cittadina, sono state controllate 32 persone. Ad essere multate solo 10, in quanto non erano in possesso di licenza per il commercio ambulante. Permesso, invece, che avevano gli altri 22 venditori, tutti identificati. Anche loro, comunque, sono stati allontanati. Sequestro di merce, invece, operato per quello che riguarda i 10 abusivi. Come detto, tra i prodotti che vendevano, soprattutto accessori e capi di abbigliamento, non figuravano griffe false. Dunque non c'era la contraffazione. Per questo è scattata la sanzione amministrativa: 5mila euro di multa per ognuno dei venditori senza licenza.