Si stende sotto l'auto in panne, il mezzo si sfrena e lo travolge: ferito

MUCCIA - La sua auto non si metteva in moto, così è sceso per vedere cosa non funzionasse al motore. Ha aperto il cofano del mezzo e dopo un controllo si è messo sotto la vettura per altre verifiche quando, improvvisamente, il veicolo ha iniziato a muoversi e lo ha travolto.L’uomo di Pieve Torina di 76 anni, ha riportato delle ferite, ma non gravi. Per precauzione, viste anche alcune patologie pregresse, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. L’incidente si è verificato poco dopo mezzogiorno di ieri in località Forte del Colle di Muccia. Alcuni residenti della zona hanno notato l’anziano che era sotto la vettura così hanno immediatamente avvertito gli operatori sanitari del 118 di Macerata.