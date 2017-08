Operaia torna dalla spesa e viene travolta da un'auto Giocatore di basket indagato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MORROVALLE - Stava camminando con il carrellino della spesa ai bordi della strada per rientrare a casa quando è stata scaraventata da un’auto nella scarpata. Le condizioni di R.R., operaia di 58 anni che risiede nella frazione di Villa San Filippo di Monte San Giusto, sono gravi. La donna è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette.L’incidente si è verificato poco dopo mezzogiorno di ieri lungo la provinciale 46 nel territorio del Comune di Morrovalle, ai confini con la frazione di Villa San Filippo, poco prima del ponte sul fiume Chienti, non lontano dallo svincolo della superstrada. La cinquantottenne stava percorrendo la provinciale, dopo aver fatto compere in un supermercato. Improvvisamente una Kia Rio, condotta da Dario Zucca, un giovane di 21 anni, giocatore di basket della Poderosa di Montegranaro, che procedeva sullo stesso senso di marcia l’ha travolta. Con l’impatto la donna, è finita in un campo, al di là del guardrail, dopo un volto di circa cinque metri. L’incidente ha procurato gravi lesioni all’operaia.Il conducente della Kia Rio, come da prassi in questi casi è stato sottoposto agli esami del sangue per accertare il suo stato durante la guida (i primi accertamenti hanno e dato esito negativo) ed è indagato per il reato di lesioni stradali gravi.