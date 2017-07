Si schianta con la moto e travolge bambino di 4 anni rischia il linciaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECOSARO - Bimbo di quattro anni travolto da una moto mentre passeggia con la mamma. Il piccolo finisce al Salesi mentre il ragazzo alla guida del mezzo a due ruote rischia il linciaggio e viene portato all'ospedale di Civitanova. È successo in via Marche, a Montecosaro Scalo. Il bambino, sul passeggino, è stato colpito dalla moto che è scivolata sull'asfalto. E' in condizioni gravi ma non rischia la vita.