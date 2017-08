Bambino di 4 anni investito Il centauro guidava sotto l'effetto di droga e alcol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECOSARO - Guidava ubriaco e sotto l’effetto di droga il trentunenne di Civitanova Alta che sabato sera, in via Marche, ha perso il controllo della sua moto e ha travolto un bambino sul passeggino. L’uomo, che ha rischiato il linciaggio da parte della folla accorsa per soccorre il bambino ed è finito all’ospedale a sua volta, come pure il piccolo, è stato denunciato per lesioni. Sta meglio, fortunatamente, il bambino travolto mentre era in compagnia della sua mamma e della sua famiglia. È ricoverato al Salesi dalla notte di sabato e i medici, dopo tutti gli accertamenti del caso, hanno sciolto la prognosi: si riprenderà in novanta giorni.