I ladri devastano una casa ma riescono a rubare soltanto dieci euro

MOGLIANO - Casa messa a soqquadro per pochi spiccioli rubati. È accaduto nella sera tra giovedì e venerdì nella casa in campagna, nei pressi di Mogliano. I cassetti buttati per aria, le scatole di scarpe sparse ovunque, i quadri staccati dal muro e gettati a terra, i vestiti tirati fuori dagli armadi, i letti scostati dal muro.Questa è la scena che si è trovata di fronte un signora, quando è rientrata in casa, come racconta il figlio: «Stavo al CaffettOne, quando mia madre mi ha chiamato, attorno a mezzanotte e poco più, per dirmi che la casa era sottosopra. Sono partito immediatamente per raggiungerla e mi sono trovato di fronte un gran macello. Tutto buttato all’aria. Si sono portati via poco o niente, qualche spicciolo e una collana di finte perle, ma il dispiacere per mia madre e per me è stato vedere quello che avevano combinato. Hanno rovesciato tutto, si sono messi a frugare addirittura sotto alla cenere del camino, per cercare chi sa cosa. Hanno preso un po’ di monete, circa dieci euro, ma hanno lasciato lì dov’era una scatoletta con altri soldi spicci ».