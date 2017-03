Forzano la finestra e rubano nel locale vegetariano E' il terzo colpo in tre anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Per la terza volta in tre anni i ladri si sono introdotti al Verde Caffè, il locale vegetariano e vegano in corso della Repubblica. Ieri mattina, intorno alle 8, Federica Mandozzi, una delle titolari, ha trovato la finestra forzata e la cassa completamente vuota.Un magro bottino, di 100 euro, quello con cui gli autori si sono dati alla macchia. È la frequenza di episodi spiacevoli a meritare una riflessione. Secondo la Mandozzi, visibilmente esasperata, il raid non è opera di professionisti: «Se così fosse avrebbero portato via anche i vini e le mance che teniamo in un barattolo sul bancone - dice -. Servono più controlli, telecamere e una maggiore attenzione alla città: gli episodi vandalici sono troppi e costanti».