Rapine armata di coltello: arresto e braccialetto elettronico per una 61enne

MACERATA – Ha tentato due rapine armata di coltello: donna di 61 anni arrestata e sottoposta al regime del braccialetto elettronico.I fatti risalgono agli ultimi giorni di luglio: il 20, nel primo pomeriggio, un soggetto femminile, travisato ed armato di coltello, in due circostanze distinte e separate, inseguiva e minacciava prima una signora che riusciva a sottrarsi alla rapina dandosi alla fuga, e successivamente un noto medico che riusciva colpendo la medesima con una borsa e procurandosi lievi ferite, a sottrarsi dal gesto delittuoso. Le indagini hanno permesso ai carabinieri di identificare la colpevole in una 61enne di Macerata, intuizione confermata dal ritrovamento in casa sua degli abiti utilizzati per travisarsi.