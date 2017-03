Va in stazione dopo il furto I carabinieri lo acciuffano prima dell'arrivo del treno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - I carabinieri del Nucleo radiomobile di Macerata hanno denunciato un 48enne di origini campane, noto alle cronache giudiziarie, per furto aggravato. Nel tardo pomeriggio alla centrale operativa del comando provinciale giunge una telefonata di un furto in un'auto in via Trieste. Era stato rotto il vetro e l'autore del raid aveva portato via la borsa. I mlitari, raggiunta la zona ed acquisite le informazioni dalla denunciante e da alcuni testimoni, grazie anche alle indicazioni di un agente della polizia municipale che aveva raccolto le prime notizie, si sono messi alla ricerca del soggetto indicato come possibile autore. L’uomo è stato rintracciato poco dopo all’interno della stazione ferroviaria mentre attendeva il treno. Aveva parte del denaro contenuto nella borsa, poi ritrovata in un cassonetto dei rifiuti. Purtroppo dell’altro denaro nessuna traccia. La denunciante ha ringraziato i carabinieri. Sono in corso ulteriori accertamenti considerato che nella zona dove è avvenuto il furto già nei giorni scorsi si erano registrate segnalazioni di analoghi episodi.