Aggredisce la compagna e la propria madre Giovane finisce in manette

MACERATA - Aggredisce la compagna e la propria madre che interviene per calmarlo. La donna accusa un malore e viene portata in ospedale, il figlio invece è finito in manette. Si tratta del ventiquattrenne che mercoledì scorso, nel tardo pomeriggio, ha dato in escandescenze nella propria abitazione in via Pancalducci. Il giovane ha creato il caos in casa prendendosela con la convivente con cui sta attraversando un periodo difficile. Difficile e violento a quanto riferito dalla stessa vittima che già in passato sarebbe stata aggredita dal compagno. Lui, romeno, disoccupato, lei, connazionale, barista in un night della zona, vivono in uno stabile dove abita anche la madre di lui. Sul posto i carabinieri.