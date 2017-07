Auto lo travolge e lui batte â€‹la testa: è grave arriva l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA – Grave incidente nei pressi della stazione, con un uomo che è stato portato dall’eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette.Lo schianto è avvenuto in mattinata in via Gigli quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale, un 74enne del posto è stato travolto da un’utilitaria condotta da una 54enne, sempre di Macerata. L’uomo ha battuto violentemente la testa e, constatate le sue gravi condizioni, gli operatori del 118 hanno deciso di trasferirlo a Torrette con l’eliambulanza.