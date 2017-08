Cade mentre è sola in casa e la badante non ha le chiavi, anziana salvata dal 118

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Cade in casa nel momento in cui si trova da sola, le sue grida di aiuto fanno scattare l’allarme e i soccorsi. L’episodio è avvenuto ieri mattina attorno alle ore 10,30 n via Carducci, una traversa di corso Cairoli. L’anziana era sola, perché la badante che si cura di lei in quel momento era fuori casa; al suo rientro, però, non ha potuto aprire la porta e intervenire perché non aveva le chiavi. Di qui la richiesta di intervento dei vigili del fuoco per l’apertura del portone di ingresso, e dell’ambulanza del 118 per verificare le condizioni della donna. Una volta che si è riusciti a entrare nell’appartamento i medici dell’emergenza sanitaria hanno prestato le cure alla donna: le sue condizioni non erano preoccupanti.