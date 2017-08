Allarme per un morto in casa Ma quando i carabinieri arrivano trovano la droga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Entrano in casa temendo ci sia una persona morta, trovano invece della droga. È successo la notte scorsa a Macerata in via Pantaleoni. Al centralino dei carabinieri era arrivata una telefonata di una persona preoccupata perché sentiva un odore nauseabondo provenire da un appartamento vicino. I carabinieri sono arrivati sul posto ma dal momento che a casa non c'era nessuno, hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per aprire la porta. Riusciti ad entrare, i carabinieri non hanno trovato alcuna persona morta. Gli uomini dell'Arma hanno accertato che, semplicemente il forte odore era stato provocato dalla mancanza di un adeguato rinnovo dell'aria. Ma a quel punto la sorpresa maggiore l'hanno avuta quando su un tavolo hanno rinvenuto diverse sostanze stupefacenti e materiale solitamente utilizzato per il confezionamento delle dosi. Nello specifico sono stati trovati circa dieci grammi di marijuana e una piccola quantità di hashish. Mentre i carabinieri erano impegnati negli accertamenti la titolare dell'appartamento è tornata a casa ed è stata denunciata a piede libero.