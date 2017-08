Schianto da brividi con l'auto Finisce all'ospedale il re delle scarpe di lusso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA Paura ieri mattina nella zona industriale di Corridonia per l’imprenditore Andrea Santoni, il re delle scarpe di lusso. L’uomo, insieme alla moglie, è rimasto ferito in uno spaventoso incidente stradale. Entrambi hanno comunque dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Macerata, ma per fortuna le loro condizioni non preoccupano.Erano da poco trascorse le 8 quando è avvenuto l’impatto all’incrocio tra via delle Arti e via dell’Impresa, nella zona industriale, poco lontano dallo stabilimento Santoni Shoes. L’imprenditore e la moglie erano a bordo di una Fiat Brava che per cause in corso di accertamento si è scontrata con una Fiat Panda condotta da un cittadino straniero.Alcuni automobilisti hanno avvertito il 118 di Macerata.In un primo momento le condizioni dei feriti sembravano più gravi ed è stata allertata l’eliambulanza, ma alla fine, l’utilizzo del velivolo , non si è più rivelato necessario. Tutti e tre i feriti sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso di Macerata. Sul luogo dell’impatto sono giunti anche i vigili del fuoco di Macerata, e i carabinieri.