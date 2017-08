Ubriaco in bicicletta rifiuta l'alcoltest e aggredisce i poliziotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA- Notte brava, tra il caldo e il troppo alcool, per un civitanovese ubriaco in bicicletta che si è rifiutato di sottoporsi alla prova dell'etilometro iniziando a spintonare i poliziotti: portato in commissariato, ha avuto la peggio ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. È accaduto attorno alle 23, in via Matteotti. L’uomo è stato denunciato, in stato di libertà, per i reati di guida in stato di ebbrezza (valido anche per chi va in bici), visto che si era rifiutato alla richiesta di sottoporsi alla prova dell'etilometro, oltre che di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.