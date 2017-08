Si arrende dopo 2 settimane di agonia. Lutto per la morte del velista Roberto Cerolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Ha lottato per più di due settimane. Dall’incidente in moto, occorso il 21 luglio, al triste epilogo dell’altro ieri. Roberto Cerolini, 74 anni, si è dovuto arrendere alle ferite riportate nell’impatto, tra cui un brutto trauma cranico. Era ricoverato all’ospedale regionale delle Torrette. Qui ha cessato di vivere gettando nello sconforto familiari e conoscenti. Che, in città, sono parecchi. L’incidente era avvenuto lungo la superstrada 77 all’altezza di Morrovalle. Uno scontro con una Nissan Qasqhai che proveniva alle sue spalle lo ha fatto cadere dalla sella della sua due ruote. Riportò diverse fratture e quel trauma cranico per il quale fu disposto il trasferimento del centauro al nosocomio dorico in eliambulanza. Prognosi riservata ma sembrava che Cerolini potesse cavarsela. Poi il brusco peggioramento negli ultimi giorni. Non era solo appassionato di moto. Roberto Cerolini amava anche, se non soprattutto, la vela. Aveva una bella barca, la “Magamagò”, con la quale effettuava crociere (ma anche qualche regata) insieme alla moglie Albertina. Era socio del Club vela ma in passato era stato anche membro del direttivo. Dunque un impegno in prima persona nel cercare di far crescere l’associazione e l’attività diportistica in città. Lo ricordano con affetto tutti i soci del Club Vela, a partire dalla presidente Cristiana Mazzaferro passando per Oscar Monina. Tra le banchine del Club o sulla terrazza della sede, era soprannominato “Robertone”, un accrescitivo che non era riferito solo alla sua stazza ma soprattutto al suo animo.