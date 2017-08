Elisa, 22 anni, stava tornando a casa: un'auto l'ha investita e uccisa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Tragico investimento nella notte, è morta una ragazza. Elisa Sbrescia, civitanovese, non aveva ancora compiuto 22 anni. L'incidente si è verificato poco dopo le 2.30 in via Principe di Piemonte, lungo la statale Adriatica, all'altezza del bar L'area Golosa. La giovane, che stava tornando a casa, è stata urtata da una utilitaria che si è subito fermata allertando l'ambulanza. Inutili i soccorsi. È morta sul colpo. Sul posto 118 e polizia stradale per i rilievi.