Angelini, farmacista e politico «Che bella la mia serata insieme a Gianluca Vacchi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Daniele Maria Angelini - editore, farmacista, esponente del Partito democratico ed ex presidente del consiglio comunale di Civitaniova - in compagnia del personaggio del momento, Gianluca Vacchi. Ha accompagnato la star social ad una serata in una discoteca di Tortoreto (Vacchi era ospite come Dj), dopo essere andato a prenderlo all'aeroporto di Pescara dove è arrivato con jet privato. Quindi video e selfie di rito con manager e la show girl Gabriella Zardo. Angelini ha raccontato di avere trascorso una bellissima serata, sottolineando la sua stima nei confronti di Vacchi.