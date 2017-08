Sindrome di annegamento per bimbo di 9 anni: panico al parco acquatico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - Panico al parco poi per fortuna l'allarme è rientrato per una sindrome di annegamento. Il ragazzino di nove anni si è sentito male quando era in acqua, immediati i soccorsi con le condizioni del piccolo che sembravano gravi ma che sono velocemente migliorate. Per precauzione il bimbo è stato comunque portato all'ospedale Salesi di Ancona.