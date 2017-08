Bambino rischia di annegare al parco acquatico E' grave all'ospedale Salesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - Nemmeno il tempo di sistemarsi e prendere posto al parco acquatico che un bimbo di quattro anni è sfuggito di mano al nonno (un marocchino residente a Osimo) e si è buttato in una delle piscine. Pochi secondi e il bimbo ha rischiato di annegare. Tempestivo l’intervento di uno dei bagnini presenti che si è gettato in acqua riuscendo ad afferrare il bambino e portarlo sul piazzale antistante la vasca. Il piccolo, uscito dall’acqua privo di conoscenza, è stato rianimato con un massaggio cardiaco dallo stesso bagnino ed ha ripreso i sensi. E' ricoverato in gravi condizioni al Salesi.