Rapinatore spara e ferisce barista con pistola a pallini Arrestato un 16enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMPOROTONDO – Rapina choc a Camporotondo di Fiastrone, con un bandito di soli 16 anni che ha esploso colpi di pistola, per fortuna caricata a pallini, contro una barista. E’ accaduto intorno all’una di notte, quando un giovane a volto coperto è entrato nel bar ed ha minacciato la donna pretendendo l’incasso: di fronte alle resistenze della barista, il rapinatore ha esploso diversi di colpi, uno dei quali ha colpito la signora ad un braccio. Il malvivente si è poi dato alla fuga salendo su un'auto dove lo attendevano in quattro. Ma i carabinieri hanno fermato l'auto e arrestato il 16enne considerato autore del colpo. Nel mezzo i militari hanno trovato 2 pistole a gas come quella usata per il colpo, una maschera da softair come quella del rapinatore, un'ascia ed un coltello. Denunciati per concorso in tentata rapina gli altri 4: il 26enne alla guida e la fidanzata 18enne, il fratello maggiore dell'arrestato, un 18enne, e la fidanzata coetanea.