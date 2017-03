La salma è a Roma da venerdì La Procura capitolina deve decidere se accogliere o meno l'istanza presentata dalla famiglia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DRAMMAFERMO Ad alimentare i dubbi che crescono di ora in ora nei genitori di Giacomo Nicolai, distrutti dal dolore, spunta ora anche un video. Si tratta di un filmato di pochi secondi, una quindicina in tutto, girato sabato scorso, il 18 marzo, il giorno prima che si consumasse il dramma. Un filmato inviato dal giovane fermano, attraverso whatsapp, ad uno studente dell'università a Torino, suo amico. In quei pochi frammenti si sente la voce di Giacomo, si vede il ragazzo a spasso per le vie di Valencia, si avverte il tono festoso e allegro...