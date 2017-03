Gli incrementi approvati in commissione Bilancio Si cerca di rilanciare l'economia ma poi si affossano le attività

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FISCOASCOLI Via libera della commissione Bilancio del Comune all'aumento della Tari per il 2017. A votare a favore la maggioranza mentre hanno espresso voto contrario i consiglieri del Pd e quelli del M5S. Un aumento che è stato giustificato per finanziare l'introduzione della raccolta differenziata in tutti i quartieri della città e in alcune frazioni. Si tratta del terzo aumento dell'imposta dei rifiuti negli ultimi tre anni, che ha determinato un innalzamento complessivo della Tari, come media tra le categorie, pari al 26%, percentuale...