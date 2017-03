Conney, che cuore: «Una casa per gli sfollati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL PERSONAGGIOFERMO L'hotel residence Charly di Lido di Fermo svetta sulla strada che corre parallela al mare. È una struttura solida, da sempre punto di riferimento per i vacanzieri. Dallo scorso ottobre lo è anche per i terremotati di Visso e Pievebovigliana che, qui, hanno trovato un tetto, un riparo e un abbraccio. Quello di Conney Punzi, la talentuosa e decisa padrona di casa. E ora anche la più giovane direttore d'albergo in Italia per meritocrazia e capacità professionale.L'ambito riconoscimento le è stato assegnato ad Assisi a...