Stefano De Martino svela il significato del nuovo tatuaggio: ecco cos'è

sfoggia un nuovosull'avambraccio: si tratta di un numero che ha subito scatenato la fantasia dei fan. Chi ci ha visto delle coordinate geografiche, chi addirittura un messaggio cifrato per Belen Rodriguez, ma è stato lo stesso ballerino a spiegarne il significato.Il numero è 861 10 79, ed è proprio quello che sembra: un. L'utenza collegata al numero ha un grande significato per Stefano, che si è tatuato la sequenza numerica in onore del nonno, scomparso un anno fa.Quel numero è quello del bar di famiglia a Torre Annunziata, dove Stefano è cresciuto e in cui conserva ricordi di vita. "Sono nato e cresciuto nel Bar Stella di mio nonno, dove lavorava tutta la mia famiglia - ha raccontato a TgCom24 - E' uno dei pochi numeri che ricordo a memoria".