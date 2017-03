Claudia Gerini e Andrea Preti in crisi: lacrime e musi lunghi a cena

I help you with the selfie... #thanks #much #love #always #andreapreti Un post condiviso da Andrea Preti (@andreapreti88) in data: 10 Mar 2017 alle ore 09:50 PST

Fatica sofferenza dolori febbre ansie... ma quando la forza di volontà.. e il raggiungimento del proprio sogno sono la meta' niente ti puo' fermare #nevergiveup #movie #andreapreti #getting #ready #boxer @barbaragravelliph Un post condiviso da Andrea Preti (@andreapreti88) in data: 3 Mar 2017 alle ore 03:02 PST

@nazionaleattori gran bella festa a San Severino, tre foto della sequenza del mio gol!!! So happy sentirsi un po' #higuain scartare il portiere e metterla dentro La cosa più' bella e' l'abbraccio dei miei compagni. #andreapreti Un post condiviso da Andrea Preti (@andreapreti88) in data: 21 Mar 2017 alle ore 00:04 PDT

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERAMO - Un momento difficile per la coppia formata daLa coppia formato dall’attrice, fresca della separazione da Federico Zampaglione, e l’ex isolano è uscita alla luce del sole e tutto sembrava andare per il meglio.Le immagini pubblicate da “Novella2000” però documentano qualcosa di diverso, un momento didurante una cena a Teramo fra musi lunghi e lacrime, con Claudia che lascia nottetempo la masseria in cui alloggia Preti, con uno sguardo tutt’altro che felice.