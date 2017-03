«Torno al porno», Rocco dalla D'Urso annuncia il dietrofront dopo l'addio

di Valeria Arnaldi

ROMA - “Credo che in Francia mi abbiano voluto fare un grande omaggio. E credo che lo scandalo sia dipeso dal fatto che l’ultimoè il”.Dopo la copertina di un inserto diche ha dato “scandalo” in Francia, in cui il pornoattore appare nudo ma coperto nei punti chiave sulla cover e invece senza censure all’interno,torna a parlare della sua carriera. O meglio del suo ritorno sul set, dopo l’annuncio del suo addio alle scene hard durante l’Ma primasottolinea la cover francese e soprattutto le “pecette” messe a coprire Siffredi.“Ma come sono messe? Sono un po’ strane, un po’ orizzontali, un po’ verticali…”, domanda volutamente maliziosa.“Il fotografo - racconta il pornoattore - mi ha chiesto una foto di potenza e quindi…”.La conversazione si sposta poi dai “dettagli” dello scatto al mestiere.“Sono stato un anno e mezzo senza lavorare ma sentivo che mi mancava qualcosa. L’estate scorsa ne ho parlato con mia moglie. Lei mi ha detto che non mi aveva mai chiesto di smettere e che se sto bene lavorando, per lei non c’è problema. E quindi ho ripreso a girare”.A Domenica Live, anche i figli della coppia.“Mio figlio più piccolo che oggi ha diciassette anni, un giorno mi ha detto ironicamente che da grande vorrebbe fare il gigolò. Io gli ho detto che però le donne che pagano non sono sempre bellissime, allora ha detto che non vuole farlo più”.Si parla poi di vita in famiglia e di educazione sessuale.“È stata Rosa, la mamma, a fargliela. È stata bravissima. Io non ho fatto niente. Diciamo che io per loro sono una presenza un po’ ingombrante...”.