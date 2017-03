«Ho rifatto solo le labbra» Nina Moric, foto hot e polemiche su Fb /Guarda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

posta una foto hot consue, dialogando con le fan risponde a una, che la accusava di essersi rifatta, così: ". Il corpo non l'ho mai toccato, per ora nemmeno il seno ho rifatto, se succederà più avanti lo dirò senza problemi".Poi risponde a un'altro fan che gli consigliava di mettere su qualche chilo in più: "Ma da quando dispensate consigli come se foste tutti perfetti? Tua moglie ti piace? Tu le piaci ? Spero di sì. Io piaccio a me e al mio uomo esattamente così come sono".Nina mostra tatuaggi e fisico da ammirare e conferma anche la sua indole battagliera rispondendo ai commenti, in tono tutt'altro che accomodante, senza nessuna paura.