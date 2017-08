Pupo ricoverato in ospedale dopo un malore: annullate le date del tour

© RIPRODUZIONE RISERVATA

perdopo un mese e mezzo di tour tra Italia, Russia e paesi ex sovietici. L'artista è statostanotte dopo aver accusato un malore dovuto ad alcuni calcoli che lo costringeranno nei prossimi giorni a sottoporsi ad un intervento chirurgico.Pupo era impegnato in un fitto calendario di concerti che solo nell'ultima settimana lo avevano visto esibirsi dalla Russia con un concerto con gli Skorpions a Ekaterinburg alla Costa Smeralda fino alla Capannina di Castiglione della Pescaia.Proprio dopo il concerto di ieri sera in Toscana, l'autore di Su di Noi si è sentito male e nel corso della notte è stato ricoverato all'ospedale della Misericordia di Grosseto. Annullata la data di mercoledì prossimo a Merano, in dubbio i successivi concerti.