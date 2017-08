Ponza, gelato in mare per Francesco Totti e Simone Inzaghi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Quando una giornata di lavoro diventa fantastica. Grazie Capitano». Firmato Alfio Boschi. Così l'imprenditore di Cisterna ha raccontato sulla sua pagina Fb, "Il barchino dei gelati", l'ultimo vip che ha rifornito nelle acque di Ponza, l'unico che gli mancava, quello che aspettava da quando ha iniziato la sua avventura. Ovvero: Francesco Totti, il capitano della Roma (e non provate a dirgli ex capitano).La storia è semplice. Alfio Boschi è l'imprenditore che da due anni vende i gelati a bordo di un barchino alle barche che gettano l'ancora nelle calette dell'isola pontina. Alla stagione d'esordio ha venduto 20 mila gelati girando con un semplice fuoribordo di 5 metri dotato di frigo e scorte di gelati. Basta guardare la sua pagina Fb per vedere una carrellata di attori, calciatori, attrici, vip da far impallidire i più scaltri cacciatori di selfie. Solo nelle ultime settimane ha collezionato personaggi del calibro di Roberto Mancini, Enrico Brignano, Samantha De Grenet.Poi, è arrivato Francesco Totti con Ilary Blasi, i figli e un gruppo di amici tra cui spiccavano anche Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, e Alberto Aquilani, ex di Roma, Milan e Liverpool. «La giornata più fica della mia vita - si sente dire a Boschi nel video - con il mio principe, l'unico grande capitano attaccato alla mia barca. So' tre anni che l'aspetto, grazie Checco», mentre le immagini immortalano Francesco Totti che in acqua si gusta un cremino insieme a Simone Inzaghi. Foto, video e poi la frase: «Scusate ragazzi, mo' me tocca andà a lavorare».