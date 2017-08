Pamela Prati nuda su Instagram, corpo statuario e sexy anche a 60 anni

#me#pamelaprati #photooftheday #realphoto #diversadatutteugualeanessuna #love #eternity #italianwoman #solocosebelle Un post condiviso da PAMELA PRATI🌸 (@pamelaprati) in data: 27 Lug 2017 alle ore 09:51 PDT

ROMA - Il tempo non passa per Pamela Prati, la showgirl mostra un fisico scultoreo a quasi 60 anni che non ha nulla da invidiare a nessuna 20enne. Per questo posa senza veli in uno scatto su Instagram che ha fatto impazzire i fan: Pamela è completamente nuda e indossa solo un paio di scarpe con il tacco.Gambe in perfetta forma, da sempre vanto della shogirl, e corpo tonico, l'ex prima donna del Bagaglino insieme a Valeria Marini, sembra aver trovato l'elisir dell'eterna gioventù, anche se come precisa sempre, si tratta di un dono di madre natura, dovuto principalmente a una buona genetica.Se di genetica si tratta, certo non resta che apprezzarla nella sua splendida forma, magari con un po' di sana invidia. Sfogliando la sua pagina social Pamela appare sempre in ottima forma, elegante e statuaria come è sempre stata.