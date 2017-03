Naike Rivelli, il topless manda in tilt il web «Mi metto comoda...»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA - Uno scatto decisamente bollente per, dopo la guerra dichiarata a Striscia la Notizia.Per la figlia di Ornella Muti non è una novità: a stupire non è tanto il topless, ma la postura decisamente bizzarra scelta dalla donna, che alcuni sul social accusano essere un fotomontaggio. Naike, infatti, si distende su una ringhiera di un centro termale a Ischia ma non si limita a godersi il sole. Come spiegato su Instagram, l'attrice e showgirl, nota per i suoi post irriverenti e sensuali, stava cercando di contattare Antonio Ricci per 'Striscia la Notizia': «Oh, finalmente, mi mettono in attesa e ora mi metto comoda...».